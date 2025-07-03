¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê52¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦30¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼ê»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¥±¥ó¥É¡¼¤Ï19ºÐ¤Î·Ý¿Í²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò²ó¸Ü¤·¡Ö·¤²¼¤Ë·ê¶õ¤¤¤Æ¤Æ¤ó¤±¤É¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Âçºå¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤ÆË¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î·¤²¼¤Ç±Ä¶È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö³Ú²°¤Ç»Õ¾¢¤¿¤Á¤¬¡È²¿¤ä¤½¤ì¡É