7·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤¬½Ð±é¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡ÖÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ìÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÏÉô¤µ¤ó¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¡ØÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ìÉÔÎÑ¡Ù¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¡£2022Ç¯2·î¡¢Ìó1Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯6·î¡¢¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°Á´Éüµ¢¤Ï¤Þ¤À±ó