¢ã¥²¥¹¥È²òÅú¼Ô¢äEXIT¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯Ý¯°ææÆ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æÀ¸¸«°¦ÎÜ¸«¼è¤ê¿Þ¢ãVTR½Ð±é¼Ô¢äÈø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¤«¤¬²°¤Ê¤¨¤Ê¤Î¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼µÈ½»¤Û¤«