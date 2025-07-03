¼Í¿å»Ô¤Îµù¶È´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËüÍÕ¤«¤ì¤¤¡×¤Îº£Ç¯¤Î½é¶¥¤ê¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¿·Ì«µù¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢ËüÍÕ¤«¤ì¤¤¤âÉÔµù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¶¥¤ê¤¬7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ KNB Ä¹²¬µ­¼Ô¡ÖËüÍÕ¤«¤ì¤¤¤Î½é¶¥¤ê¤¬º£¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Æù¸ü¤Ç¤¦¤ÞÌ£¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖËüÍÕ¤«¤ì¤¤¡×¡£¿·Ì«²­¤Ç¤È¤ì¤ë¥Þ¥³¥¬¥ì¥¤¤Î¤¦¤Á400¥°¥é¥à°Ê¾å¤Ê¤É¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤¬ËüÍÕ¤«¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£ËüÍÕ¤«¤ì¤¤¤Îµù¤Ï5·î¤«