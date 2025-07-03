¹âÃÎ¸©Æâ¤Ï7·î3Æü¤â½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»Ô¹¾Àîºê¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹37.2ÅÙ¤òµ­Ï¿¡£3Æü´ÖÏ¢Â³¤Î37ÅÙÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È4Æü°Ê¹ß¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£