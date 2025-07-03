²Î¼ê¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥­¡Ê35¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Æ¥£¥¢¥é¤³¤¦¤È¤¦¤Ç¡Ö2025NAOKI¥µ¥Þ¡¼¥Ä¥¢¡¼¡×½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Á´¹ñ4ÅÔ»Ô4¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£³«±éÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¿²ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï±é²Î²ÎÍØ¶Ê¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡Ø¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡Ù¤À¤Ã¤¿¤êTUBE¤Î¡Ø²Æ¤òÂÔ¤Á¤­¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖNin