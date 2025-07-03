»³·Á»Ô¤Î¡ÊÍ­¡Ë¹õÂô²¹Àô´î»°Ïº¡Ê»ñËÜ¶â500Ëü±ß¡¢»³·Á»Ô¹õÂô319－1¡¢ÂåÉ½¾®³Þ¸¶È¬½Å»Ò»á¡¢½¾¶È°÷£¸Ì¾¡Ë¤Ï¡¢£··î£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢»ö¸å½èÍý¤òËÙ¸ý¿¿ÊÛ¸î»Î¡Ê°¤Éô¡¦°æ·¦¡¦ÊÒ»³Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-2¡¢ÅÅÏÃ03-5860-3640¡Ë¤Ë°ìÇ¤¡¢¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹õÂô²¹Àô¤ÎÍ­Ì¾²¹ÀôÎ¹´Û¤¬»ö¶ÈÄä»ß¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤ØÉéºÄ¤ÏÌó3²¯±ß¡Ê»³·Á¡Ë Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹õÂô²¹Àô´î»°