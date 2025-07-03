¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï3Æü¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤Î¹Ô»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£ËÌµþ¹Ù³°¡¢âº¹Â¶¶¶á¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁèµ­Ç°´Û¤ÇÀï¾¡80Ç¯¤Î´ë²èÅ¸¤ò7Æü¤«¤é³«ºÅ¡¢¡ÖÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£7Æü¤ÏÆüÃæÀïÁè¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿âº¹Â¶¶»ö·ï¤«¤é88Ç¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦À¯ÉÜ¤Ïµ­Ç°¹Ô»ö¤â¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£´ë²èÅ¸¤Ë¤ÏÌó1500Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ä3Àé¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¸¼¨ÉÊ¤ò½Ð¤¹¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹³ÆüÀï¾¡80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤òµ¡¤ËÆü