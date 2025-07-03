ÀèÇÚ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¿û¾ÂºÚ¡¹(25)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÁ°Ìëº×¤Ë¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿û¾Â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎËÙ¶×²»(29)¡£¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡Ö»ñÀ¸Æ²¡¦JAL¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÎÁ°Ìëº×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿û¾Â¤ÏÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢ËÙ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡ÖLOVE¡×¤È½ñ¤«¤ì