¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼4¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬3000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¡£°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤È²ÈÂ²¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø¼°SNS¤¬¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ç¤¢¤È3¤Ä¤Ç°Î¶ÈÃ£À®¤ÎÃæ¡¢5²ó¤Ë2¤ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢92µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡£6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¸«»ö3000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î»Ò