»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÂç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤é¤ÈÄó·È¤·¡¢À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ·ÀÌó½ñ¤Î¼«Æ°À¸À®¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·²ñ¼Ò¤Î¡ÖSMBC¥ê¡¼¥¬¥ëX¡×¤Ï¡¢Âç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦ÌÓÍø¡¦Í§¾ïË¡Î§»öÌ³½ê¤é¤ÈÄó·È¤·¡¢À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ·ÀÌó½ñ¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÀÌó¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤¬¶¦Æ±¤Ç¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©