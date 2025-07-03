Îý½¬¤¹¤ëµÜÅÄ¾­¸ã¡Êº¸¡Ë¤ÈµÈ±Ê°ìµ®¡áÄë»º¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤¬3Æü¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃË»Ò¤Ç2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎµÜÅÄ¾­¸ã¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¹ç½É¤ò¼Â»Ü¡£¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Ç92Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò1000m¤È¥ê