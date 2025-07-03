ÄÅÅÄÎ¦æÆ¡Ê£²£´¡á¹­Åç¡Ë¤¬£³Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ç?¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾ÞÁ´¹ñÃÏ¶èÂåÉ½Àï¡×£³ÆüÌÜ£¹£Ò¤Ë£±¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡£¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£Ç?½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡££²£Í¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤â¸«¼é¤ëÃæ¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¿å¿Àº×¤Ç¤Ï¹­Åç»ÙÉô¤ÎÀèÇÚ¤é¤ËÊú¤¨¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤«¤é¿åÌÌ¤Ë¥É¥Ü¥ó¡£¡ÖÊ¿Æü¤Ê¤Î¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¿å¿Àº×¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æº£Àá¤ÏÍè¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È?¥Î¥ë¥Þ?¤òÃ£À®¤·¤Æ