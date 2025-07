金沢の伝統的な麩である「加賀麩」(かがふ)の専門店「不室屋」(ふむろや)が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボした「ハローキティ 宝の麩ギフトセット」を、7月1日(火)から発売している。金沢の伝統「麩」とハローキティがコラボ!リボンバンドや特製シール付きのギフトセット新発売(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661855お湯を注ぐだけでお吸いものができる「