¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/03¡Û½÷À­¸þ¤±¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÁí·è»»¤È¤·¤Æ¡Ú¥Ù¥¹¥È¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥ï¡¼¥É2025¾åÈ¾´ü¡Û¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¾åÈ¾´ü¤Î´é¡×¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¾åÈ¾´ü¤Î´é¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ2025¾åÈ¾´ü¡×¡ÖºÇ¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡×¡ÖºÇ¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¥Ù¥¹¥ÈÇÛ¿®ºîÉÊ¡×¡Ö¥Ù¥¹¥ÈË®²è¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È³Ú¶Ê¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¥Ë¥á¡×¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¥°¥ë¥á ¡×¡Ö¥Ð¥º¤Ã