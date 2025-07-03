¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢22¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀïÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤¬7·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤¬±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¤Ë114¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë²¦ºÂÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î³«ËëÀï¤Ï¡¢9·î4Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¼¥µÅç¤Î¡Ö¥¢¥Þ¥é¡¦¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¦¥»¥ó¥È¡¼¥µ¡×¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÆ£±Ã²¦¤¬½é¤Î²¦ºÂÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¸½Ìò¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Î°ËÆ£±Ã²¦¤¬¥¿¥¤¥È