俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第70回（4日）の場面カットが公開されている。【写真あり】相関図に変化！人気キャラ復活にネット歓喜前回は、夕刊の話がなくなり、時間を持て余すのぶ（今田美桜）だったが、夕刊の代わりに月刊誌を出せることに。岩清水（倉悠貴）と歓喜するのぶのもとに、