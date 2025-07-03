¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/03¡Û¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸µAKB48¤ÎµÜß·º´¹¾¤È¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤ØË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇðÌÚÍ³µª¡¢¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¿ä¤·³è¼Ì¿¿¢¡ÇðÌÚÍ³µª¡¢¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤ØÇðÌÚ¤Ï¡Öº´¹¾¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ°´ê¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿µÜß·¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿§¡¹¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò