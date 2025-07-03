¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ºÆ¤Ó¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤éÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØtalkSPORT¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï2Æü¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤ä°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Íµ­¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï5500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó108²¯±ß¡Ë¤Ë500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¤¿·ÀÌó¤Ç¤Þ