Ìõ¤¢¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ä½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ÇÊÂ¤Ö2¿Í53ºÐ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È38ºÐ½÷Í¥¤È¤Î?Ìõ¤¢¤ê?2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÎÙ¤ËÊÂ¤Ó¡¢½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¿¹ÆîÊþ¡£2¿Í¤¬¶¦±é¤·Àè·î30Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇËÌÀî¤ÏÆÍÁ³µ¯¤­¤¿¿©ÉÊ»ö¸Î¤ÇºÇ°¦¤ÎÌ¼¤ò¼º¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¤¿Ãæ±Û¹É³¤¡¢Âç