¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£³Àá£ÃÂçºå¡½£ÇÂçºå¡Ê£µÆü¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£Ê£±¤Î£ÇÂçºå¤¬£³Æü¡¢Âçºå¡¦¿áÅÄ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢£Æ£×±§º´Èþµ®»Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ï¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿£¶·î£²£¸Æü¤ÎµþÅÔÀï¤Ï¡¢£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¡¢¶¯ÅÙ¤äµåºÝ¤Ê¤É¤Ç½ª»Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿Å¸³«¤Ç¤Î¹õÀ±¡£¶ì¤·¤¤ÇÔÀï¤«¤éÌó£±½µ´Ö¡¢¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤ÏµþÅÔ¤ÎÊý¤¬¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾¡¤Ä¤Ù¤­ÆâÍÆ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤Î¤â¸þ¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¦