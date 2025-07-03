6²ó¤Î¼éÈ÷¤ÇÉé½ý¤Î°­Ì´ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬ÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2-4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë3ÅÀÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£°ìÊý¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤¬Éé½ý¸òÂå¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀÆüMRI¤ò¼õ¤±¤ë¡×¡ÖÇ±ºÃÄøÅÙ¤ÇºÑ¤à¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·