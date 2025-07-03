■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）6/30、NYダウ＋275ドル高、44,094ドル2）7/01、NYダウ＋400ドル高、44,494ドル3）7/02、NYダウ▲10ドル安、44,484ドル【前回は】相場展望6月30日号米国株: インフレ鈍化・利下げ観測で株高も、むしろ暗雲が深まる日本株: 過熱感を示唆、車関税25％交渉、参院選挙と難局を迎える●2．米国株：株式市場は、（1）明るい情報にフォーカス、（2）懸念材料は無視の強気相場1）米国
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