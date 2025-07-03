◆米大リーグドジャース５×―４ホワイトソックス（２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２日（日本時間３日）、本拠地・ホワイトソックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、サヨナラ勝ちに貢献した。９回には無死満塁から打点がつく併殺崩れで１点差。さらに２番ベッツの左犠飛で同点に追いついた。さらに大谷が、５月２０日以来３８試合ぶりの盗塁となる二