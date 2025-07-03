¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤­¤ç¤ó¡Ê37¡Ë¤¬3Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Þ¤Ä¤­¤ê¤Ê¡Ê28¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤Ä¤­¤ÏÇ¥¿±¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö½©º¢¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÊ»¤»¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£¡þ¡þ¢¡¥³¥Ã¥È¥ó¤­¤ç¤ó1987Ç¯¡Ê¾¼62¡Ë11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÅìµþ17´ü¡£À¾Â¼¿¿Æó¤È12Ç¯4·î2Æü¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¤È¤â¤Ë°·¤¤¡¢ºòÇ¯¤ÎM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡£¤­¤ç¤ó¤Ï¥Ô¥ó·Ý¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎR¡Ý1¥°¥é¥ó