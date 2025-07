Appleと提携してiPhoneなどを製造している企業のFoxconnが、インドのiPhone工場から中国籍の従業員300人以上を帰国させるよう命じたと伝えられました。インドに残されたのはほとんどが台湾人のサポートスタッフのみだそうです。Foxconn Pulls Chinese Staff From India in Hurdle for Apple (AAPL) - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-02/foxconn-pulls-chinese-staff-from-india-in-hurdle-for-apple-aa