OpenAIがGoogle製AIチップ「TPU」をAIの推論に採用するべく動き始めたことが2025年6月末に報じられましたが、新たにOpenAIが「現時点ではTPUを大規模に展開する計画はない」と表明しました。OpenAI says it has no plan to use Google's in-house chip | Reutershttps://www.reuters.com/business/openai-says-it-has-no-plan-use-googles-in-house-chip-2025-06-30/Googleは2010年代から機械学習に特化したプロセッサの開発