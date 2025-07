9月12日より全国公開される映画『ベートーヴェン捏造』の出演者が発表された。染谷将太、神尾楓珠、前田旺志郎、小澤征悦、生瀬勝久、小手伸也、野間口徹、遠藤憲一が出演する。解禁された映画『ベートーヴェン捏造』の新ビジュアル(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and Shochiku Co., Ltd. All Rights Reserved.原作は、かげはら史帆のノンフィクション『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』(