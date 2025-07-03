¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À1-0µð¿Í¡Ê2025Ç¯7·î2Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤Î·è¾¡À¸´Ô¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÇ¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤¬ÅÁÍè¤·¤¿ÌÀ¼£½é´ü¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò°ìÉô¤Ç¡ÖÂÇµåµ´¤´¤Ã¤³¡×¤ÈËÝÌõ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£µ´¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¡¢¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¿ØÃÏ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤³¤Î¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï8²óÎ¢2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í2ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀîâ«ÂÀ¤«¤é¿¹²¼¡¢¤µ¤é¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¤¬¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤òÁª¤ó