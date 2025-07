6月28日、令和7年度高校総体(インターハイ)の組み合わせ抽選会が行われた。福島県で固定開催されている男子サッカー競技は、7月26日(土)に開幕。決勝戦は8月2日(土)、Jヴィレッジスタジアムで行われる。1回戦の組み合わせは以下の通り。令和7年度高校総体(インターハイ)男子サッカー 1回戦2025年7月26日(土)秋田商(秋田) vs 愛工大名電(愛知)長崎総科大附(長崎) vs 阪南大高(大阪?)奈良育英(奈良) vs 立正大淞南(島根)前