【POP UP PARADE ベレス】 7月3日 出荷開始 価格:5,500円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ベレス」を7月3日に出荷開始する。価格は5,500円。 本商品は「ファイアーエムブレム 風花雪月」に登場する主人公「ベレス」を立体化したもの。「天帝の剣」を構えた姿で、タイツの意匠をモールドで細やかに表現している。 「POP UP PARAD