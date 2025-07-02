¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/02¡ÛNumber_i¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤Ë2nd Full Album¡ÖNo.?¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢8·î11Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¾åÍç¤Î¥Ù¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Number_i¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNo.?¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄêÁ°ºî¡ÖNo.?¡×¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎBillboard JAPANÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈHot Albums¡É¤Ç5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òÌ¤¤Àµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª