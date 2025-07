さくら情報システムの社員1名が、アマゾンウェブサービス(以下「AWS」)が開催した「AWS Summit Japan 2025」にて、「2025 Japan All AWS Certifications Engineers」※を受賞しました。 さくら情報システム さくら情報システムの社員1名が、アマゾンウェブサービス(以下「AWS」)が開催した「AWS Summit Japan 2025」にて、「2025 Japan All AWS Certifications Engineers」※を受賞。■「Japan All AWS Certifications E