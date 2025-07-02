¡Ø¤¦¤º¤éÃË ¥â¥é¥Ï¥é¤«¤Þ¤Ã¤ÆÉ×¤¬¿Í´Ö¤ò¤ä¤á¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÁ°Àî¤µ¤Ê¤¨/KADOKAWA LifeDesign¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´16²ó¡Û¡Ø¤¦¤º¤éÃË ¥â¥é¥Ï¥é¤«¤Þ¤Ã¤ÆÉ×¤¬¿Í´Ö¤ò¤ä¤á¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¼çÉØ¡¦¤¢¤¹¤«¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢É×¡¦ÏÂ»Ë¤¬¼«Ê¬¤Ë¼¹Ãå¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÏÂ»Ë¤Ï¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤Þ¤Ç¼»ÅÊ¤·¤Æ¡¢ºÊ¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡È¥â¥é¥Ï¥é¤«¤Þ¤Ã¤ÆÉ×¡É