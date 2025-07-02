¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤¬Â£¤ëºÇ¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ï¡¼¥È¡Ù¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Disney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó°ÊÍèºÇ¤â³×¿·Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤òÈ¯ÌÀ¤¹¤ë¼ã¤­Å·ºÍÈ¯ÌÀ²È¡¢¥ê¥ê¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê±é¡§¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¡¼¥ó¡Ë¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤µ¤ì¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤«¤é¤â¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤ªËÏÉÕ