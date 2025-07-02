¡ÈºÇ¶²¡É½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£²áµî¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÌÁÍ§¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Û¥Ã¥³¥ê¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛºÇ¶²½÷²¦¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×Á´³«¡ÈÀå½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏWWE¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈºÇ¶²½÷»Ò¡É¤³¤È¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤À¡£¥ê¥¢¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Ë¶á¤¤¹õ¤ä»ç¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¤¬ÀèÆü¼«¿È¤Î¡ØInstagram¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¶¦Æ±