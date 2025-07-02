1¤«·îÈ¾¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹15¥­¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê·Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°¤ÇÈ¤ß¤Ê¤ß¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤ÆÌó1¥ö·îÈ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¤Ï-15¥­¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ï¾åÈ¾¿È¤·¤«¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ü¼þ¤ê¤¬¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁé¤»¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿