¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¾å¸¶°¡°á¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤òÈÖÁÈMC¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÎÙ¤ËÈà»á¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡©¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥×¥ê¥¯¥éABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê4¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤­¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë"½Ö´Ö"¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì