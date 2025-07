自己免疫疾患とは、体を守るための免疫システムが、自分自身の健康な細胞や組織を誤って侵略者とみなして攻撃してしまう状態です。これにより、多発性硬化症、セリアック病、全身性エリテマトーデス、クローン病などといった様々な病気が引き起こされます。この自己免疫疾患はどういう理由で発生するのか、そしてどんなことが起こってしまうのかについて、科学系チャンネルのKurzgesagtが解説しています。When YOU Become Your Ene