¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎAK-69¤¬¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö½Ä·¿Æ°²è¤Ç²ó¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤é²¥¤ë¤è¡×¤È¶¼¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛAK-69¤Ë¶¼¤µ¤ì¤ë¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡ØAK-69¤ÎNG¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎHIPHOP ¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸É¹â¤ÎÃË¡¦AK-69¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇNG¤È¤·¤Æ¤­¤¿5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½é²ò¶Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè¸Þ²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á