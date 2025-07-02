²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÃæÂ¼»ùÂÀÏº¡Ê31¡Ë¤¬¡Ö¼··îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡ÊÆ±5Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤òµÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò2Æü¡¢¾¾ÃÝ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¾¾ÃÝ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤«¤éµÙ±é¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£6·î¤Ë¡¢½÷À­¤Ø¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¡¢½÷À­¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÊ¤À¤È°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£»ùÂÀÏº¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Înote¤òÄÌ¤¸¡Öµ­»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎÇ§¼±¤È¿©¤¤°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤òÄÉµæ¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¤Î¼ýÂ«¤Ë¸þ¤±¤¿¿¿·õ¤ÊÏÃ