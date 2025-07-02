¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢7·î7Æü¤Ë¡¢ÈùºÙÉ¹Æþ¤ê¤Ç¥·¥ã¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÁÖ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¡ÖÁÖ 2¤Ä¤ÎÇò¤¤¥µ¥ï¡¼¡ãÇò¤Ö¤É¤¦¡õÇò¤¤¥µ¥ï¡¼¡ä¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¤â¤¦¼·Í¼¡£°ìÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤¬²á¤®¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶Ã¤­¤È¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê¼·Í¼¤Ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤²Æ¤Îµ­²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²á¤®µî¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ø¤Î