³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Î¥µ¥¤¥È¤¬2Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹À¥ÃÒÌé¡õÄ¹½£ÎÏ¤È¥¹¥Æ¡¼¥­¥Ï¥¦¥¹¤Ø¡Ö¤¹¤´¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎTOKIO¤Ï¡¢Àè·î25Æü¤Ë¡ÖTOKIO²ò»¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾ëÅçÌÐ¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØTOKIO¡Ù¤Ï¡¢ËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ò»¶¤«¤éÌó1½µ´Ö