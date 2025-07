Amazonが100万台目となるロボットを自社倉庫に配備したことを発表しました。さらに、Amazonはこの大量のロボットをスマートに稼働させるための新しい生成AI基盤モデル「DeepFleet」も発表しています。なお、Amazonにとって100万台目となるロボットは、日本のフルフィルメントセンターに納入されました。Amazon deploys over 1 million robots and launches new AI foundation modelhttps://www.aboutamazon.com/news/operations/am