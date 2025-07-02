¢¡À¾Éð0¡½3¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê1Æü¡¢²­Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë2È¯¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤ËÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó2»à¡£À¾Éð¤ÎçÐºÂ³¤¿Í¤Ï´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿128¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¡¢À¾Ìî¤Ë±¦ÍãÀÊ¤Ø¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤È¤µ¤ì¤¿¡£¸Î¶¿²­Æì¤Ç¤Ï3»î¹ç¡¢21¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ç¤Î½é¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë²ù¤ä¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢8²ó¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê8²ó¤Î¡Ë¤¢¤Î¼ºÅÀ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤­¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÀèÆ¬¤ÎÍèÅÄ¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø¤Î¥½¥í¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤ò