µì³¤·³¤Î·Ú½äÍÎ´Ï¤È¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅªÍ­Ì¾¤«¤â¡©¤â¤¬¤ß·¿11ÈÖ´Ï¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤¿¡×¤Ë·èÄê»°É©½Å¹©Ä¹ºêÂ¤Á¥½ê¡ÊÄ¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ2025Ç¯7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ËÉ±Ò¾Ê¡¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¸þ¤±¤Ë¿·µ¬·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¸î±Ò´Ï¤ÎÌ¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¬¤ß·¿¸î±Ò´Ï¤Î11ÈÖ´Ï¤È¤·¤Æ·úÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±´Ï¤Ï¡¢ÃæÃ« ¸µËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤¿¤Ä¤¿¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¬¤ß·¿¸î±Ò´Ï¤Î11ÈÖ´Ï¡Ö¤¿¤Ä¤¿¡×¤Î¿Ê¿å¼°¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¿À Å°Ìé»£±Æ¡Ë¡£¡Ö¤¿¤Ä¤¿¡×¤ÏÁ´Ä¹133.