【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Shine On Me」音源の一部を使用した第1話PR映像が公開! ENHYPENの日本4thシングル「宵 -YOI-」のタイトル曲「Shine On Me」が、2日スタートの中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイト新ドラマ『海老だって鯛が釣りたい』のエンディングテーマに決定。 さらに、「Shine On Me」は4日0時より各音楽配信サイトにてデジタル先行配信されることが発表された。