コブクロにとってメジャー初となるミニアルバム『THIS IS MY HOMETOWN』のリリースに先駆けて、表題曲「THIS IS MY HOMETOWN」の先行配信が7月2日(水)よりスタートとなり、あわせて楽曲のテーマである“故郷”を軸に構成されたミュージックビデオが公開された。 コブクロ結成の地・大阪と小渕健太郎の地元・宮崎で撮影が行われ、大阪では1998年の結成当時に2人がストリートライブを行っていた堺東銀座通り商店街に加え、2024年に