º£²ó¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£³«ÊÄ¼°¤Î²°º¬¤¬¤Ä¤¤¤¿µðÂç¥É¡¼¥à¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¡¢½à·è¾¡¤ò´Þ¤à£¸»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥«¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤ëÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿Âç¤­¤Ê¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±û¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿GK¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥°¥¶¥ó¡£40ºÐ¤ò²á¤®¤¿Èà