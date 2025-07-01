¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£ÎÉ¤¤´¶¤¸¤À¤ï¡×¤È¼«²è¼«»¿½÷Í¥¤Î·§Ã«¿¿¼Â(65)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Æ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥«¥Ã¥È¤·¤¿Æü¤¬°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£Á°È±¤ò¤«¤Ê¤êÃ»¤á¤Ë¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Â¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡ÖÌÓÀè¤ÎÎ®¤ì¡ª¤¦¡¼¤ó¡£ÎÉ¤¤´¶¤¸¤À¤ï¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£¡Ö¿§¤â¥¹¥Æ¥­¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÎÀ¼·§Ã«¿¿¼Â(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@mami_kumagai310¤è¤ê)·§Ã«¿¿¼Â(¥¤